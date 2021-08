Compagni di classe a cena insieme a trent’anni dal diploma

A trent’anni dal diploma si sono ritrovati a cena gli ex compagni di classe del 5° C dell’Istituto Einaudi di Tolentino. Fra loro anche due settempedane: Michela Grasselli e Laura Antonelli.

Una cena quasi improvvisata, organizzata in pochissimo tempo, ma nonostante questo la presenza è stata numerosa: “segno che ci siamo voluti, e ci vogliamo ancora molto bene – raccontano gli ex alunni -. Alcuni di noi si incontrano spesso, ma c’era gente che veramente non si vedeva da trent’anni. Purtroppo, mancava qualcuno a causa di ferie, motivi di lavoro o per la distanza da Tolentino”.

Nel corso della serata sono stati ricordati aneddoti e tante storie dei tempi in cui si andava a scuola, dalla quotidianità alle gite, senza dimenticare le curiosità sui professori di allora. Uno speciale pensiero è andato ad Alberto, un ex compagno di classe prematuramente scomparso.