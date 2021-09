Gian Filippo Felicioli torna a vestire la maglia dell’Ascoli

L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica il ritorno in bianconero del difensore Gian Filippo Felicioli, marchigiano di Fiuminata che ha vestito la maglia del Picchio nella stagione 2016/17.

Nato a San Severino il 30 settembre 1997, Felicioli arriva dal Venezia a titolo temporaneo con diritto di riscatto.

Cresciuto nel settore giovanile del Milan fino all’esordio in prima squadra a 17 anni contro il Napoli al San Paolo, ha disputato il suo primo vero campionato professionistico con la maglia dell’Ascoli, con cui si mise in evidenza nelle 22 presenze collezionate. L’anno successivo l’approdo in serie A nelle file dell’Hellas Verona, a seguire le esperienze in B con Perugia e Venezia, club quest’ultimo con cui lo scorso anno ha conquistato la promozione in serie A.

Il club bianconero accoglie Gian Filippo con un caloroso ‘bentornato’, con l’auspicio che in bianconero possa vivere le più esaltanti esperienze.