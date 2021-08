Stasera l’ultimo Consiglio comunale prima delle elezioni dove si profila una corsa a tre

Si tiene questa sera, martedì 31 agosto, l’ultima seduta del Consiglio comunale di San Severino prima dello scioglimento in vista della prossima tornata elettorale, fissata – come noto – per il 3 e 4 ottobre.

La seduta sarà in videoconferenza alle 20.30.

Sei i punti all’ordine del giorno, fra cui le comunicazioni del sindaco e due mozioni presentate entrambe dal consigliere Mauro Bompadre: una sul piano di recupero alla Pieve (di cui Il Settempedano ha dato conto pubblicando un intervento dello stesso Bompadre) e un’altra relativa alla promozione delle comunità energetiche e di autoconsumo collettivo sul territorio comunale. Ci sono poi in discussione il Programma straordinario della ricostruzione – di cui si è parlato nei giorni scorsi assieme al Commissario Legnini – e i Piani comunali di emergenza di Protezione civile, nonché l’approvazione del bilancio consolidato dell’esercizio 2020.

Dunque, gli ultimi atti formali del Consiglio comunale uscente prima del voto. Sabato scadono i termini per la presentazione delle liste, ormai siamo davvero agli sgoccioli. Poi scatterà la classica campagna elettorale.

Al momento c’è un solo candidato ufficiale: Tarcisio Antognozzi, sostenuto dal centrodestra. Nei giorni scorsi Forza Italia, per bocca del vice presidente del Consiglio regionale, Gianluca Pasqui, ha detto di non aver deciso ancora quale candidato sindaco sosterrà. Vedremo nei prossimi giorni se ci sarà convergenza o un “distinguo”.

Il sindaco uscente Rosa Piermattei, invece, non ha ancora ufficializzato la sua ricandidatura, ma sta lavorando per la formazione di una sua lista. Questo è certo e, pertanto, è lecito scrivere che sarà di nuovo della partita.

Per quanto riguarda “FabbricaSanSeverino”, laboratorio di idee portato avanti dal centrosinistra, tutto lascia supporre che il candidato sindaco sia il capogruppo uscente Francesco Borioni, ma anche in questo caso manca l’ufficialità. L’altro uscente Mauro Bompadre ha fatto pubblicamente un passo indietro. Dovrebbe nascere una lista civica in cui si riconoscono anche Movimento 5 Stelle e Pd.

Si profila, in ogni caso, una corsa a tre. Come si ricorderà, invece, cinque anni fa furono addirittura 6 le liste in lizza a sostegno di altrettanti candidati sindaci, con il coinvolgimento di uno stuolo di candidati consiglieri. Un record per San Severino! Stavolta siamo di fronte all’esatto contrario: sembra che ci sia la difficoltà a trovare persone disponibili a candidarsi al Consiglio comunale, di gente pronta a spendersi per la propria città.

Perché questo scarso interesse per un impegno civico? Per le ferite del terremoto ancora aperte? Per le conseguenze della pandemia? Per uno scollamento sociale che purtroppo ha intaccato anche il nostro tessuto comunitario? Per l’individualismo esasperato dei tempi moderni? Non lo so, riflettiamoci…

Intanto, visto che la curiosità cresce fra gli elettori, qualche nome lo anticipiamo.

Ha dato ad esempio la propria disponibilità Cadia Carloni, ex assessore comunale nella prima Giunta Martini, per il fronte del centrosinistra; così come Andrea Migliozzi, già presidente della Pro loco, per la lista del centrodestra. Circolano anche voci di un interesse da parte dell’ex funzionario comunale Enzo Ciciliani a voler prendere parte alla prossima competizione elettorale. In pensione da un paio danni, Ciciliani è stato candidato in passato sia alla Provincia che alla Regione e in entrambi i casi non ce l’ha fatta per pochi voti. Profondo conoscitore della città e delle sue problematiche, sembra voler mettere a servizio della cittadinanza la propria esperienza amministrativa.

Sono tutte “voci”, ma ci piace riportarle perché vanno nella direzione opposta a una forte tendenza al disimpegno.