‘Premio Bronzi di Riace’ al prof Ciambotti e Fulvio Fulvi

Il 7 settembre, a Camerino, verrà consegnato il “Premio Bronzi di Riace”, riconoscimento annuale alle personalità della penisola che si sono distinte esportando qualità ed eccellenza italiche, non solo quelle della regione Calabria. Fra loro ci saranno anche due settempedani: il professor Massimo Ciambotti, presidente della Fondazione Claudi, ordinario di Programmazione e controllo all’Università di Urbino e membro della Commissione VIA del Ministero della Transizione ecologica, e il giornalista Fulvio Fulvi, redattore del quotidiano cattolico “Avvenire”.

Il premio, giunto alla 20^ edizione, è organizzato da Pro loco e Comune di Reggio Calabria con il patrocinio del Consiglio regionale calabrese e, come descrive il presidente della Pro loco Pino Tripodi, “si ispira alle due famosissime statue bronzee che tutto il mondo ci invidia perché di fattezza unica e di rara bellezza, volta a premiare quelle personalità italiane che, come fieri guerrieri, si sono battuti per dare lustro e visibilità alla nostra amata terra portandone alto il nome in patria ed all’estero”.

I premiati marchigiani – imprenditori, artisti, scrittori, artigiani o professori – sono stati scelti da un comitato d’onore tra una rosa corposa che ne ha valutato i curricula. Tra loro ci sono anche Andrea Bocelli, Maurizio Crea consigliere dell’azienda Svila di Visso, Diego della Valle, Adolfo Guzzini, Nicola e Carlo Rossi dell’azienda Rossi “Troticultura”, la scrittrice e giornalista camerte Donatella Pazzelli, il rettore di Unicam, Claudio Pettinari, l’arcivescovo Francesco Massara, Flavia Petrin presidente nazionale Aido; e molti altri ancora…

Nel corso degli anni il Premio è stato ospitato anche a Roma, al Principato di Monaco e alla Maison de l’Italie di Parigi. Quest’anno la scelta è ricaduta su Camerino “per quello che ci è stato riconosciuto dopo il terremoto in questi luoghi e in quanto abbiamo titolo di città importante in più ambiti”, ha detto il sindaco Sandro Sborgia.

A patrocinare l’evento anche i Comuni di Visso, Castelsantangelo sul Nera e Muccia, lo sponsor ufficiale è l’azienda alimentare Svila.