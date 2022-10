I campioni del ciclocross tornano a spingere sui pedali per il Trofeo Co. Bo. Pavoni. Domenica 30 ottobre un percorso tutto nuovo, allestito in via Varsavia nel rione Settempeda, ospita la 10^ edizione della competizione che lascia così lo storico sterrato di Villa Collio. Tra dossi artificiali e tornanti la pista di gara misurerà circa 2,5 chilometri, con soli cento metri d’asfalto.

La sfida sportiva, valevole quale prova del Master ciclocross Uisp Marche, è organizzata dal team Co. Bo. Pavoni assieme all’Asd Tormatic Pedale Settempedano e con il patrocinio del Comune.

Come per le edizioni passate, confermato l’inserimento di una manifestazione promozionale per bambini non tesserati Fci “Gioco Ciclismo”, per far provare loro l’emozione della gara.

“Continua il nostro lavoro di preparazione – spiegano gli organizzatori del Team Co.Bo. Pavoni – e ad aiutarci ci sono l’amico Maurizio Bordi e l’Asd Tormatic Pedale Settempedano che ci hanno offerto la possibilità di progettare il nostro percorso su un loro terreno privato che poi diventerà permanente a tutti gli effetti. Nulla verrà lasciato al caso o all’improvvisazione, attendiamo il gradimento di tutti i partecipanti che ci sprona a portare avanti l’attività nel ciclocross come da nostra tradizione sia con l’organizzazione del Trofeo Co.Bo. Pavoni che sui campi di gara in giro per l’Italia. Un sentito ringraziamento a tutti i componenti dell’Amministrazione comunale di San Severino e ai nostri partner Co.Bo., Massigen e Selle Smp”.

Questo il programma ufficiale: prima partenza, alle ore 10, per le classi juniores uomini, master junior, master 4-5-6-7-8 uomini, donne master (tutte), donne juniores, under 23 ed élite. Seconda partenza alle ore 10.50 per le categorie èlite-under 23 uomini, élite sport, master 1-2-3. Terza partenza alle ore 12 per allievi uomini, esordienti 2° anno uomini, allieve donne, esordienti 2° anno donne. Terza partenza bis alle 12.10 per le categorie G6 uomini e donne. Evento promozionale “Gioco Ciclismo” alle ore 12.40 circa.