“Lettera di una bambina in fondo al mare”, romanzo d’esordio di Mauro Riccioni

Un dialogo tra due bambini da sopra a sotto il mare: Leonardo in una nave da crociera e Akanke dal fondo del Mediterraneo. Questo lo scenario in cui si svolge la storia raccontata da Mauro Riccioni, nel suo primo romanzo da oggi disponibile online e nelle principali librerie delle Marche: Lettera di una bambina in fondo al mare.

Akanke è un’africana: ha conosciuto la miseria, sopportato lo sfruttamento, sfidato il deserto e affrontato la traversata del Mare Nostrum a bordo di una carretta del mare. Lì ha trovato la morte. Narra questa storia a Leonardo, giovane occidentale in vacanza, per spingerlo a pensare e, magari, a raccontare al mondo una silenziosa tragedia che ogni giorno si ripete a poche miglia marittime dalla nostra quotidianità. E Leonardo saprà rispondere ad Akanke.

Mauro Riccioni è un avvocato, appassionato di politica e archeologia, amante della lettura e della scrittura, cultore della bellezza e nemico delle ingiustizie. Nelle Marche, dove vive e lavora, ha ricoperto cariche politiche di vertice e amministrato diversi enti locali. Tra questi il Comune di

Gagliole, dove ha rinunciato all’indennità di sindaco devolvendola ai servizi sociali del piccolo Comune, in un’esperienza di cui si è parlato molto e che lui stesso ha raccontato nel libro Il sindaco gratis (Dissensi, 2016).

Lettera di una bambina in fondo al mare è il suo romanzo di esordio nella scrittura narrativa. Il tema della solidarietà verso i più deboli è quello che lo anima da una vita.

Il libro è disponibile da subito anche su Amazon in versione cartacea e nel formato kindle; inoltre è reperibile nelle principali librerie delle Marche, in

attesa che si presentino le condizioni per delle presentazioni con l’autore, previste tra la fine della primavera e l’inizio dell’estate.