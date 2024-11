Tribuna inagibile a Porto D’Ascoli, niente trasferta per i tifosi della Settempeda

Niente trasferta, sabato 16 novembre, per i tifosi della Settempeda. Infatti i sostenitori biancorossi non potranno seguire la propria squadra del cuore allo stadio Ciarrocchi di Porto D’Ascoli, sede del match contro l’Azzurra SBT e valido per l’undicesimo turno di campionato.

Motivo?

L’impianto è attualmente inagibile per lavori di ammodernamento; quindi l’unica tribuna presente sarà chiusa e il pubblico non potrà accedervi.

Uno “spiacevole” contrattempo, dunque, per i sostenitori settempedani che per una volta non avranno modo di vedere la partita e non potranno garantire il solito grande sostegno ai giocatori in un match che mette in palio punti importanti e soprattutto potrebbe portare alla fine dell’astinenza di successi fuori casa.