“Caffè con l’autore”: Mariana Valentini parla del libro sugli strumenti dell’altopiano eritreo

La rassegna culturale “Un Caffè con l’autore” torna ad animare gli spazi della biblioteca comunale “Francesco Antolisei” con un appuntamento dedicato alla musica, alla storia e al dialogo interculturale.

Martedì 5 maggio, alle ore 17, si terrà la presentazione del volume “Strumenti musicali tradizionali dell’altopiano eritreo”, opera della ricercatrice ed etnomusicologa Mariana Valentini.

Il volume, frutto di un’accurata ricerca sul campo e pubblicato originariamente in edizione bilingue, sia in italiano che in inglese, ad Asmara, rappresenta un prezioso catalogo del patrimonio musicale dell’altopiano eritreo. Attraverso lo studio di strumenti iconici, come la lira krar, il violino monocorda masenko o i tamburi kebaro, Mariana Valentini offre una chiave di lettura profonda della cultura e delle tradizioni di un’area geografica legata storicamente all’Italia. L’opera non è solo un trattato tecnico, ma un viaggio sonoro che esplora il ruolo della musica nella vita quotidiana e nelle cerimonie religiose e civili delle popolazioni locali.

L’incontro si inserisce nel ciclo “Un caffè con l’autore”, l’iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale e dall’Assessorato alla Cultura per trasformare la biblioteca in un luogo dinamico di aggregazione.

L’ingresso alla presentazione è libero e aperto a tutta la cittadinanza.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria della biblioteca al numero di telefono: 0733.641313 oppure inviare una email all’indirizzo biblioteca.antolisei@comune.sanseverinomarche.mc.it