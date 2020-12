Team “Co.Bo.”: Pietro Pavoni sfiora il podio in Toscana

A dispetto dell’età – 46 anni, che evocano il numero di gara di un asso della velocità come Valentino Rossi – il ciclocrossista settempedano Pietro Pavoni continua a stupire in una stagione divenuta tanto particolare per via del Covid. Forse perché le gare che si disputano a livello nazionale sono molto poche e, dunque, i migliori specialisti del momento si ritrovano tutti (o quasi) sulla stessa linea di partenza. Cresce pertanto la motivazione e, con essa, si affermano l’esperienza e la classe del campione. Domenica, ad esempio, era in calendario – su un tracciato di due chilometri e 200 metri, interamente sterrato – la quinta edizione del Trofeo Cittadella dello Sport a Cinquale di Montignoso, in Toscana. Il portacolori del Team Co.Bo di San Severino, Pietro Pavoni, ha chiuso al quarto posto, sfiorando il podio, nella categoria più importante, quella degli “Elite”, e nella classifica assoluta. Un grande risultato, portato a casa con un piccolo rammarico: “Non sono riuscito a salire sul podio, peccato – dice Pietro Pavoni – anche se ero lì davanti con i migliori. Però, per consolarmi, posso guardare il dato anagrafico: il meno giovane dei primi tre classificati ha 28 anni!”. A Torre del Greco, invece, c’era la prima edizione “Ciclocross del Vesuvio”, su un percorso bello ma impegnativo fra il golfo di Napoli e il vulcano partenopeo. Qui è andato di nuovo a medaglia – per il Team Co.Bo. – Michele Salza, secondo nella categoria M5 Amatori. L’“argento” conferma il valore dell’atleta, che in gioventù vinse pure il titolo di campione italiano “Allievi”.