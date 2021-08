Pitino, acqua potabile alla fonte di Villanova per i ‘viandanti’

La fontana comunale in località Villanova, adiacente alla strada comunale Anello di Pitino, sarà alimentata da acqua potabile e diventerà un punto di ristoro e sosta per i pellegrini che si troveranno a percorrere il cammino dell’antica via Romano – Lauretana. La Giunta comunale, infatti, ha dato incarico all’Assem di dotare il sito del nuovo servizio a beneficio dei viandanti. Fino ad ora dalla fontana pubblica sgorgava acqua destinata ad altri usi. Per il nuovo allaccio è stata prevista una spesa di circa 800 euro.