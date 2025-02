Musica sacra, la “Cenerentola” dei nostri giorni: incontro all’Uteam con Andrea Carradori

L’Università della terza età dell’Alto Maceratese che ha sede a San Severino, una delle città marchigiane più belle e significative per arte e storia, ha organizzato per venerdì 7 febbraio alle ore 16.30 l’incontro culturale sul tema “La musica sacra, la grande Cenerentola dei nostri giorni”, a cura del professor Andrea Carradori.

All’incontro, in programma nella sede dell’Uteam in via Salimbeni, parteciperà anche il gregorianista Maestro Francesco Mazzeo che eseguirà alcuni brani in Canto Gregoriano.

Benedetto XVI, il teologo-musicista, grande cultore della musica sacra disse: “Non conosciamo il futuro della nostra cultura e della musica sacra… Essa non può scomparire dalla liturgia… La sua presenza può essere un modo del tutto speciale di partecipazione alla celebrazione sacra, al mistero della fede… Abbiamo tutti bisogno della bellezza della fede perché la bellezza viene dalla verità stessa. La musica ne è una parte essenziale”.

Ricordiamo sempre – sottolinea la professoressa Anna Vissani, responsabile dei corsi e delle attività culturali dell’Uteam – la celebre esperienza di Paul Claudel, poeta francese, che si convertì ascoltando il canto del Magnificat durante i Vespri di Natale nella Cattedrale di Notre Dame, a Parigi: “In quel momento – egli scrive – capitò l’evento che domina tutta la mia vita. In un istante il mio cuore fu toccato e io credetti”.

Infine, Papa San Pio X, appena quattro mesi dopo la sua elezione pontificia, emanò un importantissimo documento sulla Musica sacra, “Tra le sollecitudini dell’officio pastorale”, con lo scopo di purificarla dalle inaccettabili “contaminazioni” operistiche ottocentesche.

Anche di questo si parlerà nell’incontro con il professor Andrea Carradori.