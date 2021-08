L’Anas ha concluso i lavori in via Padre Giuseppe Zampa

Anas Spa, in qualità di soggetto attuatore per il ripristino della viabilità nei territori interessati dagli eventi sismici, ha terminato i lavori di recupero del dissesto stradale in via Padre Giuseppe Zampa. Le opere, per un importo complessivo di circa 400 mila euro, sono consistite nel consolidamento delle due scarpate del fosso dell’Intagliata tramite il posizionamento di alcuni grossi massi e il rifacimento degli argini. I lavori hanno permesso di realizzare, sulla scarpata destra, un rilevato di sostegno con la regimazione idraulica del tratto di fosso interessato dall’intervento.

L’area in questione già prima del terremoto di cinque anni fa presentava un leggero movimento franoso dovuto all’erosione spondale. A seguito delle scosse tale criticità si era aggravata notevolmente tanto da far registrare un cedimento su un tratto di una trentina di metri che aveva interessato anche parte del marciapiede e della corsia di marcia (per una cinquantina di metri), subito transennata.

Il dissesto del corpo stradale era stato subito segnalato dai tecnici del Comune all’Anas come criticità 3. Si tratta del primo progetto realizzato a San Severino dalla società Anas Spa in qualità di soggetto attuatore per il ripristino della viabilità nei territori del sisma.