Teddy Bear attende in Pro loco per il “percorso fascinoso”

Teddy Bear, la mascotte della Pro loco, è già pronto in Piazza del Popolo. E’ in attesa dei primi visitatori che venerdì 16 luglio prendono parte al “Percorso fascinoso a San Severino”: una passeggiata tra arte, storia, acqua e bellezza, promossa appunto dalla Pro loco. L’iniziativa si ripeterà ogni venerdì pomeriggio, con ritrovo in piazza alle ore 17.30.

Il percorso si può fare in autonomia con l’ausilio delle guide turistiche della città (in Pro loco, costo di 2 euro) oppure in gruppo con l’accompagnatore del Cai di San Severino.

Peraltro, proprio per lanciare l’edizione 2021 del “Percorso fascinoso”, i volontari dell’associazione Pro loco hanno contribuito alla ripulitura della Galetta, togliendo parietaria dai muri ed erbacce alte (come dimostrano le foto che pubblichiamo in galleria).