“Divini”: studenti di Grafica in visita all’Accademia di Belle arti di Macerata

Questa mattina i ragazzi della classe quarta dell’indirizzo di Grafica e comunicazione dell’Istituto tecnico tecnologico di San Severino, insieme alla docente Roberta Sorrentino, si sono recati a Macerata in visita all’Accademia di Belle Arti. La dottoressa Giulia Maponi ha guidato gli studenti nei laboratori di fotografia, comunicazione multimediale, light design e graphic design.

Per i ragazzi del “Divini” è stata una preziosa occasione per confrontarsi e ricevere suggerimenti con i docenti delle discipline grafiche e farsi una prima idea riguardo a un eventuale prosieguo degli studi dopo la maturità.