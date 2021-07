Cinema in piazza, giovedì 15 luglio: “I Love Radio Rock”

Giovedì 15 luglio, ore 21.30, quarto appuntamento con la rassegna estiva cinematografica in Piazza del Popolo, organizzata dal Cinema San Paolo e promossa dall’Amministrazione comunale: I Love Radio Rock, di Richard Curtis (2009).

Siamo nel Regno Unito, anno 1966. Mentre la BBC trasmette poca musica Pop, varie radio pirata, tra le quali il battello “Radio Rock”, emettono Rock & Roll ventiquattro ore su ventiquattro. Il giovane Carl, espulso dalla scuola, viene spedito su questa nave dalla madre, affinché “si metta in riga”. All’interno, il ragazzo conosce Quentin, il gestore dell’emittente, e gli altri personaggi che popolano quell’ambiente: Simon, “Il Conte”, Gavin, tutte persone che vivono per la musica. Ma la situazione non è semplice, perché il governo vuole far chiudere, in ogni modo, queste radio illegali: l’equipaggio della nave, animato dalla lotta al potere attraverso la musica, non si farà facilmente fermare dalle istituzioni.

I Love Radio Rock (The Boat That Rocked) è la storia di una nave che si fa famiglia, dove degli sconosciuti si affezionano tra di loro per il gusto di far spopolare il Rock. Sulle note di una colonna sonora che ci fa rivivere quegli anni gloriosi, Richard Curtis, con una regia dinamica, capace di ben adattarsi agli angusti abitacoli del battello, ci fa divertire con i protagonisti degli eventi: sogniamo con quei giovani che cercarono di cambiare il mondo attraverso la musica.

«Wouldn’t it be nice if we were older?», non sarebbe bello avere qualche anno in più ed aver vissuto quell’esperienza, quell’epoca dove il sogno ha toccato la realtà? Quando l’utopia, per un attimo, si è concretizzata? Il Rock & Roll faceva parte di quel cambiamento epocale, contribuiva ad ingrandire quella «fantastica, universale sensazione che qualunque cosa facessimo fosse giusta, […] quel senso di inevitabile vittoria sulle forze del vecchio e del male», dice Raoul Duke in Paura e delirio a Las Vegas. Gli anni delle contestazioni, degli scontri, pacifici e non: tentativi di andare oltre le pareti dello status quo. La musica ha accompagnato ed inebriato i giovani come Carl, mentre i governi cercavano di frenare la vitalità di quei ragazzi: donne e uomini capaci di vivere ogni giorno non come un passo in più verso la morte, ma come una nuova alba, una perenne rinascita. Poi il mondo è cambiato, l’euforia è scemata, ma la musica ha continuato a girare, a sfornare nuovi geni, ad accompagnare l’umanità nel suo pericolante buio, illuminandola con questo spiraglio luccicante fatto di dischi, canzoni e parole che rimangono dentro, senza potersene più andare via. Questo è I Love Radio Rock, un caloroso e coinvolgente viaggio tra storia e sogno, attraverso le canzoni di Lorraine Ellison, Jimi Hendrix, The Kinks, The Rolling Stones, The Beach Boys e molti altri autori. Un racconto cinematografico, una gioiosa commedia sulla forza della musica, capace di unire ed animare persone diverse e lontane lungo tutto il pianeta.

Silvio Gobbi