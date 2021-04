Ponti di via Varsavia e di Taccoli, progetti entro 24 aprile

Il Comune di San Severino ha pubblicato un avviso pubblico di manifestazione di interesse per la progettazione definitiva ed esecutiva riferita ai lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento sismico del ponte di via Varsavia e del ponte di Taccoli. La manifestazione di interesse è unica per entrambi gli interventi ma l’eventuale invito a una procedura esclude automaticamente la partecipazione alla seconda.

Si precisa inoltre che la procedura si svolgerà esclusivamente attraverso l’utilizzazione della piattaforma telematica disponibile all’indirizzo internet: https://umpotenzaesino-appalti.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp

L’indagine di mercato è finalizzata ad individuare dieci soggetti da invitare alle successive procedure negoziate. Per la messa in sicurezza del ponte di Taccoli l’importo della prestazione professionale sarà di 65.994 euro oltre Iva e oneri previdenziali, per quella del ponte di via Varsavia l’importo della prestazione professionale sarà di 71.897 euro oltre Iva e oneri previdenziali.

La gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il termine per la presentazione delle istanze è fissato alle ore 13 del giorno 24 aprile 2021.