Medicina: Agnese Oddi è neodottoressa da 110 e lode

Neodottoressa con 110 e lode! Parliamo della giovane Agnese Oddi, nostra concittadina, che oggi – venerdì 9 luglio 2021 – si è brillantemente laureata in Medicina e chirurgia (corso di laurea magistrale) all’università Campus bio-medico di Roma.

La studentessa ha discusso una tesa dal titolo: “Valutazione delle complicanze post operatorie della cistectomia radicale attraverso un nuovo sistema di classificazione: studio multicentrico Camus”; relatore il professor Roberto Mario Scarpa, correlatore il professor Francesco Esperto.

Davvero un eccellente traguardo per la neodottoressa che, seguendo le orme di papà Nazzareno, entra far parte del “mondo di Esculapio” per svolgere una professione nobile come quella del medico, di cui – come abbiamo visto in questa emergenza pandemica – ne abbiamo veramente bisogno. In bocca al lupo, allora, per il percorso di specializzazione che vorrà ora intraprendere.