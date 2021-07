Salernitana in A: mister Castori dal 15 luglio in ritiro a Cascia

Dopo il sì al trust e la riammissione della Salernitana in A, i calciatori granata sono stati convocati oggi (venerdì 9 luglio) per effettuare le visite mediche di rito presso un noto centro polidiagnostico della città campana. Il plotone si compatterà verosimilmente a inizio settimana prossima, iniziando a lavorare sui terreni di gioco del Centro Sportivo Mary Rosy prima di mettersi in viaggio giovedì per raggiungere Cascia. La località umbra sarà la location del romitaggio estivo, con la Salernitana che svolgerà la fase precampionato dal 15 e fino al prossimo 30 luglio. Tanta curiosità sull’elenco dei calciatori che si alleneranno agli ordini di Fabrizio Castori. Una rosa che sarà profondamente stravolta rispetto alla squadra che appena due mesi fa festeggiava la promozione in serie A.