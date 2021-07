Piazza del Popolo ospita primo concerto di ‘Borghi in Jazz’

Serata da applausi, nella straordinaria cornice di Piazza del Popolo, per il concerto di apertura della rassegna itinerante “Borghi in Jazz”. Sul palco un duo di eclettici fisarmonicisti come Simone Zanchini e Antonello Salis, ottimo anche al piano. La serata è stata organizzata dall’associazione Tolentino Jazz con il patrocinio del Comune di San Severino.

Gran finale per i presenti con le musiche di “Il buono, il brutto e il cattivo” e l’affascinante tango di “Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto”. Tutta la serata ha fatto rivivere le straordinarie sonorità di Ennio Moriconi ma anche quelle di Duke Ellington e molti altri. “Liberi”, tema scelto per il progetto del duo Zanchini – Salis, non poteva essere davvero più azzeccato.

In abbinamento alla fisarmonica di Zanchini (spesso condita da suggestivi live electronics), Salis ha trasformato il pianoforte in una fucina di suoni e ritmi con le sue “preparazioni” sulla cordiera e nello stesso tempo ha sfoggiato altissima tecnica e uno stile percussivo di grande impatto. Nella parte conclusiva del concerto è stata protagonista la grande sinergia fra le due fisarmoniche fra ritmi latini e lunghe improvvisazioni molto apprezzate dal pubblico che in risposta alla travolgente performance del duo ha reclamato e ottenuto il bis.