Come ogni anno la festa dei nonni è l’occasione propizia per un abbraccio dolcissimo e affettuoso con i bambini di San Severino.

“Le limitazioni legate al rischio correlato al Covid 19 – puntualizza la presidente dell’Asp Lazzarelli, Teresa Traversa – impediscono ancora il contatto tra gli ospiti della struttura e i visitatori esterni, ma non possono in alcun modo ostacolare il calore e la gioia che scaturiscono dall’incontro di queste due generazioni. Così ogni volta si rinnova un piccolo miracolo grazie alla sensibilità delle insegnanti del territorio e alla gioiosa vivacità dei bimbetti che a stento riescono a trattenere l’entusiasmo e l’esuberanza della loro età”.

Ad accogliere le scolaresche con i bambini di 5 anni provenienti da tutte le scuole dell’infanzia e le classi seconde della scuola primaria c’erano, come sempre, le ragazze dell’animazione e per la prima volta Ivana, una delle ospiti più esuberanti della struttura che ha commosso tutti con una toccante lettera di benvenuto. Con voce tremante, infatti, Ivana ha voluto significare l’importanza di questa festa e ringraziare i bambini per avere portato tanta gioia nella struttura, in particolar modo agli ospiti che non hanno la fortuna di essere nonni e a quelli che hanno i nipoti troppo lontani per poterli abbracciare.

“Anche i più piccoli – continua la presidente – hanno partecipato alla festa dei nonni e accompagnati dalle insegnanti e dall’assessore Michela Pezzanesi sono arrivati a bordo delle loro autoslitte a trazione umana per salutare gli ospiti tanto sorpresi quanto divertiti dall’insolita carovana. Le tre visite intermezzate da canti e poesie si sono concluse con il consueto scambio di regali e con un abbraccio virtuale un po’ malinconico ma comunque denso di significato”.

Dopo la parentesi per il Covid è ritornato alla “Lazzarelli”, a colorare di rosso e bianco con i suoi costumi tradizionali, anche il gruppo dei tamburini del Palio dei castelli che ha dato vita a una piccola rievocazione medioevale al ritmo frenetico dei tamburi e allo squillo delle trombe. Gli ospiti, anche quelli meno avvezzi ai festeggiamenti, hanno incessantemente accompagnato l’esibizione con il battito delle mani.

“Queste sono solo alcune delle ultime attività della Lazzarelli”, conclude la presidente Teresa Traversa, che con l’occasione ringrazia a nome e per conto del CdA tutte le persone, le associazioni, gli imprenditori e le Istituzioni che in anni oggettivamente complicati come quelli che stiamo vivendo hanno continuato a testimoniare la loro vicinanza alla struttura, consentendo alle persone ospiti di rimanere parte integrante e sostanziale della comunità.