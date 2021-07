A Chigiano la commemorazione per le vittime degli eccidi

La Città di San Severino ha reso omaggio alle vittime degli eccidi di Chigiano e Valdiola. Lo ha fatto con una commemorazione ufficiale, ristretta alla sola partecipazione delle istituzioni a causa del Covid, nel 77esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo. La cerimonia si è svolta al ponte di Chigiano alla presenza del Gonfalone e del sindaco Rosa Piermattei, del presidente del Consiglio comunale, Sandro Granata, del presidente dell’Anpi regionale, Lorenzo Marconi, del presidente dell’Anpi cittadina, Sergio Gironi, dei rappresentanti e delle rappresentanti dell’Anpi sezione “Cap. Salvatore Valerio”, oltre che delle forze dell’ordine.

L’Associazione nazionale partigiani d’Italia ha rinnovato l’impegno a diffondere la conoscenza della Resistenza con la progettazione di un trekking urbano per non dimenticare e per meglio conoscere le donne e gli uomini “cui dobbiamo Costituzione, democrazia e libertà”.

Il primo cittadino Rosa Piermattei ha sottolineato: “Chigiano è il luogo dei valori della Città di San Severino Marche. Qui si è morti per la difesa di valori che furono condivisi dai nostri nonni e dai nostri padri e che noi non possiamo non condividere, onorare e rievocare. Veniamo qui, quasi in preghiera, per sfogliare la memoria di una pagina durissima della nostra storia. Qui la storia è stata scritta con il sangue. I testimoni di allora, ormai tutti scomparsi, hanno fatto sentire la loro voce per dire: “Lo abbiamo fatto per la Patria”. Questa parola sembra ormai scomparsa ma, oggi come allora – ha aggiunto il sindaco – occorre lottare ogni giorno per rilanciare i valori e i diritti che sono di tutti e non del singolo”.

Durante la commemorazione è stata deposta una corona di alloro al monumento che ricorda le vittime degli eccidi.