Cento chilometri di pura magia col ‘Settempeda Bike Tour’

Il ritrovo stavolta non è al Roxy Bar per un whisky, ma al piazzale del Commercio, nel rione Settempeda, per il “Settempeda Bike Tour”. E a farti sognare ci penserà la tua mountain bike sposando la bellezza del territorio di San Severino. Pronti via, d’un fiato si arriva pedalando fino a Pitino, Colmone, Borgianelle, Serralta, Collicelli, Aliforni, Corsciano, Ugliano, Chigiano, Castel San Pietro, Elcito. Quindi si sale a Canfaito, ma non si entra nel pianoro: si prosegue per un piccolo tratto nel Comune di Matelica, sopra l’abbazia di Roti, scendendo poi a Valdiola, Tufano, Serripola, e San Severino centro. Il tour è solo a metà! Segue infatti la seconda parte del tracciato che porta sul Monte Aria, a Torre Beregna, a Colleluce e giù di nuovo fino a San Severino. “Cento chilometri di pura magia”, come racconta il video lanciato sui canali social e già “cliccato” migliaia di volte.

E’ il “Settempeda bike tour”, uno spettacolare percorso ad anello per mountain bike ed e-bike che si snoda lungo strade comunali o vicinali, fra trails e vecchi sentieri, all’interno del territorio settempedano. Ed è nato per iniziativa di Bike Zone, l’associazione nata nell’autunno del 2018 che conta oltre 150 iscritti ed è presieduta da Valerio Vissani, con Emanuele Rocci “vice” e Giovanni Buttafuoco, Luca Mariani, Gianluca Orlandani, Gionata Ghergo, Andrea Buttafuoco e Lorenzo Smerilli membri dell’attivissimo direttivo. Alla base del loro progetto ci sono la passione per la bici, l’amore per l’ambiente e il desiderio di valorizzare le ricchezze naturalistiche del nostro territorio.

Il tour è stato presentato nel corso di un incontro pubblico organizzato all’interno dello Spazio Liberty di viale Bigioli. Sono intervenuti, fra gli altri, Valerio Vissani, presidente di “Bike Zone”, il sindaco Rosa Piermattei, gli assessosi Jacopo Orlandani (turismo) e Paolo Paoloni (sport), il delegato del Coni, Fabio Romagnoli, e la rappresentante di Contram, Valentina Gagliardi. Il Comune, infatti, sostiene il progetto assieme a sponsor privati e partner istituzionali come Contram per la “mobilità dolce” o il Coni per i possibili sviluppi agonistici che si potranno avere declinando l’iniziativa anche a livello sportivo.

L’associazione Bike Zone, dunque, ha tracciato questo circuito, mappandolo su cartine tascabili e sul sito www.bike-zone.it da cui si può scaricare per gps. Un simbolico ticket vale l’iscrizione, poi si parte liberamente in ogni momento. Non è una gara, ma solo un’escursione ciclistica da fare in gruppo o da soli. Cento chilometri da percorrere in due o più giorni, ciascuno in base ai suoi ritmi, con 6 check point dove gli organizzatori convalidano il passaggio con un timbro sulla tabella di marcia consegnata alla partenza. Dopodiché, all’arrivo, chi consegna la scheda coi 6 bollini, ottiene la maglia del “Settempeda bike tour”, che diventerà presto un cult per gli appassionati. Nei check point sono assicurati ristoro e assistenza tecnica. Per il pernottamento ci sono strutture ricettive “affiliate” al tour, ma si può dormire anche in tenda secondo precise info di “Bike Zone”.

Ma non è tutto. Nella stessa mappa del tour i promotori dell’iniziativa indicano altri dodici percorsi – da fare a piedi o in bici – che si snodano sempre all’interno del territorio comunale. In questo modo, chi viene per il “Settempeda Bike Tour” e s’innamora, ad esempio, della zona del Monte d’Aria e può fare ritorno a San Severino oppure prolungare la sua permanenza in loco per andare a scoprire ulteriori angoli suggestivi delle nostre frazioni e località. Pertanto, una proposta che raddoppia, triplica, quadruplica… l’interesse nell’appassionato della mountain bike o del cosiddetto “turismo lento”.

I percorsi, con vari livelli di difficoltà, hanno anche nomi evocativi e sono affascinanti in periodi diversi dell’anno:

1. Il sentiero del fiume

2. Sherwood

3. Acquatrua

4. Pitino Colmone

5. Acquatrua e mucca trail

6. Acquadoro

7. Madonna delle Macchie – Torracce

8. Sorgenti Musone – Bosco rosso

9. Serralta – Aliforni – Corsciano

10. Caprette – Manfrica – Colleluce

12. Canfaito – Sasso forato

13. Valsorda – Buca del terremoto – Fra Tac – Breccione.

(Nella cartina l’itinerario n. 12 è l’anello complessivo del “Settempeda Bike tour”)

La conferenza stampa La mappa dei percorsi Il check point a Elcito





Tutte le info sono disponibili sul sito dell’associazione e reperibili anche in Pro loco.