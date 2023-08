Domenica 6 agosto è stata la volta del castello di Serralta a rinnovare l’offerta dei ceri al santo patrono nella basilica di San Lorenzo in Doliolo. Come annunciato nei mesi scorsi è stato proposto di effettuare, ogni prima domenica del mese, la recita della preghiera al santo patrono, con l’aggiunta del rinnovo dell’offerta dei ceri da farsi mensilmente, a turno, da ciascun castello, rione o quartiere.

In collaborazione con l’Associazione Palio dei castelli è stato proposto di seguire l’ordine della classifica generale finale del palio 2023: Rione Settempeda, Serralta, quindi Rione di Contro, Cesolo e Colleluce. Per i castelli o rioni che non hanno partecipato ai giochi del Palio si seguirà l’ordine di sfilata al corteo storico.

È stata ripresa così l’iniziativa già avviata a castello da don Edoardo Ricevuti, quando era anche rettore del Duomo al monte e che avrebbe voluto riprendere se non fosse stato impedito dalla malattia.

Con questo appuntamento mensile si vorrebbe realizzare il desiderio di don Edoardo Ricevuti e, superate le “rivalità” del periodo del Palio, prolungare nel tempo l’incontro di devozione del popolo settempedano con il santo patrono.

Al termine della messa delle ore 10, celebrata da don Noè, il cesto dei ceri offerti dal castello di Serralta è stato deposto accanto all’urna contenente le reliquie di san Severino. Subito dopo è stata letta la dedica dell’offerta, seguita dalla preghiera al santo patrono con la benedizione finale.

Un cartello apposto sulla colonnina del cero ardente indica chi ha effettuato l’offerta per il mese in questione. Si ringrazia quanti collaborano per portare avanti questa iniziativa.

Fiorino Luciani