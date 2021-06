30° Festival blues: l’anteprima è di lusso con Sugar Blues

Due anteprime avviano la trentesima edizione estiva di San Severino Blues, un traguardo importante per uno dei festival più longevi delle Marche e d’Italia, nato nel 1991.

Trent’anni di grande musica internazionale blues, soul, jazz e rock, segnati dalle presenze di artisti di fama mondiale come Patti Smith, John Mayall, Joe Bonamassa, Blues Brothers, Joe Jackson, Mike Stern, Pat Metheny, Dr John, Suzanne Vega, Joan Armatrading, Eric Burdon, Alì Farka Tourè, Eric Gales, solo per citarne alcuni, e di tanti artisti italiani come Fabio Treves, Carmen Consoli, Eugenio Finardi, Raphael Gualazzi. Trent’anni di successi artistici e di pubblico.

Il grosso della trentesima edizione si svolgerà dal 18 luglio a metà agosto e il cartellone sarà svelato nelle prossime settimane. Intanto San Severino Blues ha deciso di aprire i palchi con due ghiotte anteprime.

Venerdì 25 giugno alle 21.15 Piazza del Popolo ospiterà Sugar Blue, lo storico armonicista dei Rolling Stones, cogliendo l’occasione della sua presenza in Europa, prima che torni negli Stati Uniti. L’ingresso è gratuito, ma la prenotazione è obbligatoria al numero 0733 638414 della Pro loco, dal martedì alla domenica (ore 9-12.30 e 16-19), nel rispetto delle norme vigenti anti Covid.

Lunedì 28 giugno, in piazza Filippo Corridoni a Corridonia, in occasione delle festività del patrono della città, risuonerà il Blues rock & love tour di Matthew Lee, ospite Gennaro Porcelli, il chitarrista di Edoardo Bennato.