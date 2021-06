Lavori al ponte sul Potenza: chiusa la strada Rocchetta-Rambona

Il Comune informa che, a seguito di specifica richiesta di Anas per l’esecuzione di interventi di ripristino e messa in sicurezza del ponte sul fiume Potenza, la Provincia di Macerata con specifica Ordinanza ha disposto la chiusura, fino al termine dei lavori, della strada provinciale 13-VII che collega la località di Rocchetta a quella di Rambona.

Il provvedimento, in base a quanto riporta il dirigente del settore Viabilità della Provincia nel testo della medesima Ordinanza, si è reso necessario viste le criticità che potrebbero incontrare gli automezzi in transito in coincidenza con gli interventi strutturali che interesseranno il ponte.

L’impresa appaltatrice, la Edilizia Castellini di Perugia, ha provveduto all’apposizione della specifica segnaletica di cantiere con preavvisi e deviazioni fin dall’intersezione con la “Septempedana”.

In ragione dell’Ordinanza della Provincia i residenti sulla sponda destra del fiume Potenza, o nei pressi della chiesa Raffaele Arcangelo, per raggiungere San Severino – una volta arrivati nei pressi del ponte ora chiuso – devono prendere la strada comunale di Rocchetta che conduce a San Giuseppe di Tolentino oppure tornare indietro proseguendo per Rambona – Passo Treia.