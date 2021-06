‘Pranzo al sacco’ e… tutti a piedi lungo il Cammino dei Forti

A San Severino è nata una nuova associazione, si chiama “Pranzo al Sacco” e i fondatori sono tre giovani settempedani: David Dignani, Guido Pacella e Alessio Ancillani. Insieme hanno lanciato il “Cammino dei Forti”. Ecco come loro stessi ci spiegano di cosa parliamo…

«Pranzo al Sacco è un’associazione fondata a San Severino Marche a gennaio 2021, il cui scopo principale è quello di promuovere delle iniziative riguardanti il nostro territorio, con un’attenzione speciale al patrimonio naturalistico, paesaggistico e culturale. Secondo ‘Pranzo al Sacco’ è camminando che si può apprezzare e scoprire al meglio il bello che ci circonda, sfruttando il passo lento e il contatto con la terra per godere a pieno della natura e di ciò che offre. È da questo pensiero e da un’idea balenata nell’estate 2019 che nasce il ‘Cammino dei Forti’, itinerario di 5 tappe tra i Comuni di San Severino Marche, Serrapetrona, Castelraimondo, Gagliole e Matelica, alla scoperta di antiche fortezze e non solo. L’associazione, basandosi anche su esperienze fatte in prima persona, crede fortemente che questo cammino possa rappresentare un’opportunità importante per richiamare un turismo sempre più in crescita, attuale ed ecosostenibile. Un turismo che non solo potrà dare risonanza e visibilità ad un territorio unico come l’alta Marca, ma che, al tempo stesso, proprio per il suo spirito “adagio” e rispettoso, si profila adatto alla natura di questa terra, che deve gran parte della sua bellezza al fatto di essere ancora autentica e non inquinata dal turismo di massa».