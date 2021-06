Scacchi in presenza: torneo interprovinciale alla Bocciofila

Anche gli scacchi tornano in presenza grazie a due tornei per ragazzi. Il primo è quello in programma da oggi, venerdì 18, a domenica 20 giugno a San Severino e, aperto a tutte le province delle Marche, è valido per l’assegnazione dei titoli di campione provinciale 2021. La competizione si svolge nei locali della Bocciofila (sede di allenamento e gioco gratuito dell’associazione “La Torre Smeducci”). Partecipano circa 30 concorrenti provenienti dalle 5 province marchigiane.

Il secondo appuntamento è di livello regionale e si terrà a Civitanova Marche, dal 25 al 27 giugno. In quel contesto saranno assegnati i titoli di campione delle Marche nelle varie categorie.

Dunque, si entra nel clou della stagione con sfide in presenza nel rispetto delle normative anti-Covid in vigore.

“Finalmente ci siamo – dice l’istruttore Marco Pelagalli dell’associazione ‘La Torre Smeducci’ – e possiamo riprendere familiarità con le sfide dal vivo che tanto ci sono mancate in questo periodo. Peraltro, fra gli appassionati, c’è molto entusiasmo, voglia di tornare a giocare a scacchi insieme, basti pensare al torneo Open che abbiamo programmato dal 9 all’11 luglio a Falconara Marittima. Le numerose richieste e prenotazioni già effettuate ci hanno portati ad aumentare da 60 a 100 i posti disponibili per quello che abbiamo ribattezzato 1° Festival internazionale Usciamo dallo stallo”.