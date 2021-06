Incontri con l’autore: Montanari e “Il vizio della solitudine”

Intervistato in streaming per la rassegna “Incontri con l’autore”, Raul Montanari parla del suo libro, “Il vizio della solitudine”, edito da Baldini+Castoldi. Il video è online sulla pagina Facebook de “i Teatri di Sanseverino” e del Settempedano.

Direttore di una delle scuole di scrittura creativa più note e quotate d’Italia, Raul Montanari si racconta assieme al direttore artistico Francesco Rapaccioni e ci racconta il suo ultimo noir di grande presa per la scrittura cristallina e trascinante, per la trama avvincente e per la carica esistenziale: la solitudine è un male a cui sottrarsi o un vizio da coltivare con cura?

Nell’ambito della stessa rassegna, sabato 19 giugno, alle ore 17, si terrà la presentazione del libro di Walter Delogu, braccio destro di Vincenzo Muccioli a San Patrignano.

Queste le altre date finora in calendario: 13 luglio Corrado De Rosa, 5 agosto Maria Laura Rosati, a fine agosto Nicola Gardini e poi Donatella Di Pietrantonio. Tutti gli aggiornamenti potranno essere seguiti sulla pagina Facebook dei Teatri di Sanseverino.