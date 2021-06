Per lavori chiudono via Pergolesi e in parte viale Varsavia

Dalle ore 6 di lunedì 14 giugno, e fino alla mezzanotte di venerdì 18 giugno, viene istituito il divieto di circolazione e sosta in via Pergolesi fino all’intersezione con via Adriani, ad eccezione degli automezzi di cantiere autorizzati, per lavori di demolizione di un fabbricato danneggiato dal terremoto.

Inoltre, per l’esecuzione di opere di manutenzione straordinaria ai marciapiedi di viale Varsavia, viene istituito da lunedì 14 giugno, e fino al termine dei lavori, il divieto di transito lungo lo stesso viale nel tratto compreso tra l’intersezione con via Padre Giuseppe Zampa e via Eustachio Divini.

Il traffico proveniente da via Padre Zampa dovrà obbligatoriamente svoltare a destra verso via Varsavia, con direzione di marcia a senso unico in via San Michele, mentre il traffico proveniente da via Brodoloni dovrà obbligatoriamente svoltare a destra verso via Varsavia con direzione di marcia a senso unico in via San Michele.

Inoltre viene istituito il divieto di accesso da via San Michele in viale Varsavia con deviazione per altre direzioni su percorso alternativo consigliato per viale Mazzini – Matteotti – Eustachio – Settempeda con rientro da viale della Resistenza nel varco più utile.

Con lo stesso provvedimento, infine, è istituito il divieto di transito ai pedoni sul marciapiede lato opposto alla sede di Croce Rossa nei tratti interdetti e segnalati da opportune indicazioni di cantiere.