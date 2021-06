Il 6 giugno bancarelle in centro: attenzione alla viabilità

Domenica 6 giugno vie e piazze del centro ospitano il Mercato d’inizio estate. Dalle ore 6, e fino a tarda sera, saranno vietati il transito e la sosta, con rimozione dei veicoli, in viale Eustachio, dall’intersezione con viale Bigioli all’intersezione con via San Sebastiano e via Gorgonero. Inoltre sarà istituito il doppio senso di circolazione, per esigenze occasionali o necessità riservato ai soli residenti, in via Campo Fiera, traversa Procacci, traversa Marozzi, traversa Puccitelli e via Tardoli, con l’uscita obbligata in via San Sebastiano direzione a sinistra verso passaggio a livello di viale Eustachio.

Sarà inoltre istituito il divieto di transito e sosta, con rimozione coatta, in via San Sebastiano e nel parcheggio della ferrovia. Altri divieti interesseranno piazzale Don Minzoni, viale Matteotti, viale Mazzini dall’intersezione con piazzale Don Minzoni a via Alessandro Volta. Su via Alessandro Volta, lato di collegamento con la stazione ferroviaria, sarà istituito il divieto di sosta ambo i lati e il doppio senso di circolazione.

Saranno vietati al transito e alla sosta via Dante Alighieri, dall’intersezione con via Matteotti all’intersezione con via Alessandro Manzoni, eccetto veicoli autorizzati, e viale Mazzini, dall’intersezione con la rotatoria “Don Orione” fino all’intersezione con via Alessandro Volta. Vi sarà direzione obbligatoria verso lo stadio oppure inversione su rotatoria per via San Michele, eccetto i residenti del rione Mazzini, carico-scarico, veicoli delle Forze di polizia e di emergenza, operatori della mostra mercato.

Per chi proviene da Tolentino, Serrapetrona e via San Michele si consiglia di parcheggiare nei piazzali antistanti lo stadio comunale e il Palazzetto o nello slargo sterrato in via Bramante.

Per chi proviene dalla strada provinciale 361 San Severino centro-Castelraimondo si consiglia di parcheggiare in via D’Alessandro o nel piazzale Luzio.