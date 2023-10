E’ una Sios Novavetro combattiva e mai doma quella vista sabato contro gli ospiti della Querzoli Volley Forlì, squadra ben messa in campo e con una fisicità importante, scesa in terra marchigiana in cerca dei primi punti fuori casa dopo l’affermazione nel turno precedente contro il Volley Potentino.

Coach Pasquali si affida allo stesso 6+1 della scorsa giornata: Muscolini in regia con Morelli sulla sua diagonale, Plesca e Marinozzi in posto 4, Molinari e Magnanini al centro e Rizzuto libero.

L’avvio è targato Sios che parte forte (7-3) salvo subire il ritorno dei padroni di casa che si rifanno sotto (12-11), ma è un fuoco di paglia perchè la Sios fa lo strappo decisivo e si aggiudica il primo parziale 25-16.

Nel secondo set si accende la partita, con Forlì sempre un passo avanti (16-19): ma la Sios rimonta e sorpassa nel finale (23-22) e piazza l’ace decisivo con Paolucci giustiziere dai 9 metri.

Quando la partita sembrava indirizzata sui binari gialloblu il valore dei forlivesi viene fuori: terzo set completamente in mano agli ospiti che scavano un solco incolmabile (14-20) per poi chiudere 17-25 riaprendo di fatto la contesa.

Il quarto set è bello, vivace e all’insegna dell’equilibrio (12-12) fino a quando la Sios, trascinata dall’entusiasmo del pubblico numeroso e partecipe, preme sull’acceleratore e chiude il match (25-21).

Tre punti fondamentali che proiettano i nostri ragazzi nelle zone “tranquille” della classifica, ma siamo ancora all’inizio e il percorso è lungo: certo è che con questa determinazione tutto è possibile.

Sabato prossimo sfida proibitiva a Collemarino contro The Begin Volley Ancona, tra le principali candidate al salto di categoria.

Alessandra Granata