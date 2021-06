Festa della Repubblica: alle ore 18 in piazza la celebrazione

Una cerimonia in forma statica, senza lo svolgimento di cortei e senza la presenza di pubblico, saluta oggi – mercoledì 2 giugno – in Piazza del Popolo la Festa della Repubblica, giornata celebrativa nazionale italiana istituita per ricordare la nascita della Repubblica Italiana.

La speciale ricorrenza, come noto, ha luogo nella giornata del referendum istituzionale del 1946.

Il programma delle iniziative promosse dal Comune prevede il ritrovo in piazza alle ore 18. Seguiranno i saluti del sindaco Rosa Piermattei e un breve momento musicale con il Corpo filarmonico bandistico “F. Adriani” Città di San Severino Marche.