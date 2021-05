Il professor Fiacchini: “Niente paura, è solo un Orbettino”

In riferimento all’articolo del rettile fotografato in via D’Alessandro, l’animale in questione risulta essere un innocuo Orbettino (Anguis veronensis), un “cugino” delle lucertole che solitamente vive in ambienti ecotonali tra bosco e prato, lungo fossati con vegetazione riparia e in ambienti freschi e ombreggiati. Si nutre di insetti, anche di quelli dannosi per chi coltiva l’orto, e proprio come le lucertole se spaventato e attaccato da predatori può “perdere” la coda (autotomia).

La presenza in zona significa che l’ambiente circostante è abbastanza integro e avere una fascia di erbe incolte non pregiudica in alcun modo né la “sicurezza” di chi abita in quel luogo, né la salubrità dell’ambiente, anzi. Spesso tra le “erbacce”, o erbe spontanee, trovano rifugio animali “utili” per l’uomo, compreso l’orbettino.

Per informazioni o richieste su incontri di tipo serpentiforme gli erpetologi della sezione interregionale Umbria-Marche della Societas Herpetologica Italica sono a disposizione (https://www.facebook.com/Sezione-Interregionale-Umbria-Marche-SHI-2274811572761731).

Grazie per la pubblicazione della rettifica, utile a non ingenerare paure infondate nei confronti di questi e di altri animali: anzi, sarebbe molto importante avviare un progetto di educazione ambientale con gli alunni e le alunne della scuola primaria di via D’Alessandro alla “scoperta” della piccola fauna del territorio e dell’importanza delle aree incolte.

Prof. David Fiacchini

Biologo – Erpetologo – Master in “Conservazione della fauna nelle aree protette”, erpetologo

www.researchgate.net/profile/David_Fiacchini