Festa del 19° scudetto per l’Inter club di San Severino

Sabato 15 un gruppetto di tifosi dell’Inter club di San Severino si è ritrovato al ristorante LK di Parolito per festeggiare il 19° scudetto della storia nerazzurra della “Beneamata”, guidati dal presidente Gabriele Cipolletta e dal vicepresidente Luca Crescentini. E’ stata una bella festa conviviale molto sobria ed elegante celebrata e allietata dall’immancabile torta dello scudetto. A proposito della quale i consiglieri hanno voluto fare uno scherzo al presidente riportando sul dolce celebrativo il nuovo logo, che lo stesso non sopporta proprio, essendo una “storpiatura”, come sostiene lui, di quel meraviglioso stemma che considera un’opera d’arte, creato dal mitico fondatore Giorgio Muggiani.

Il convivio è stato scherzoso, ironico e molto sentito, visto che ben undici anni sono passati dal famoso “triplete” nerazzurro, quando sono stati vinti lo Scudetto, la Coppa Italia e la Champions League, l’ultima vinta in Europa da una squadra italiana (e autentico “incubo” dei grandi rivali in maglia bianconera).

Il presidente Gabriele Cipolletta ha ringraziato quanti hanno preso parte alla festa e ha ricordato che quasi sicuramente, con questo titolo ai nerazzurri, la pandemia ha esaurito la sua forza vitale, forse perché la natura non sopportava più il predominio dei rivali “zebrati” in Italia.

D’altronde l’anno scorso, 2020, a gennaio i due rappresentanti del club settempedano Gabriele Cipolletta e Sandro Foglia erano stati ospiti in uno stadio di San Siro stracolmo di spettatori per ritirare un premio per il decennale del club, mentre il virus circolava a Milano già da diversi mesi, ma non era successo nulla.