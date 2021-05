Volontari in azione per l’iniziativa Coop “Dona la spesa”

I volontari del gruppo comunale di Protezione civile, coordinati da Dino Marinelli, anche quest’anno sono stati impegnati nella campagna “Dona la spesa”, promossa da Coop Alleanza 3.0 all’ingresso del punto vendita di via Virgilio. L’iniziativa ha permesso di raccogliere generi alimentari, prodotti a lunga conservazione e prodotti per l’igiene della persona e per l’infanzia, che saranno consegnati ora a persone che vivono in situazioni di disagio. Il gesto ha trasformato un’attività di routine, come quella della spesa quotidiana al supermercato, in una scelta di valore per sostenere chi in città si trova in difficoltà. Grazie a “Dona la Spesa”, i volontari presenti nel punto vendita hanno raccolto olio, tonno e legumi in scatola, farina, zucchero, biscotti e prodotti per la colazione, pasta e riso e altri prodotti. A provvedere alla consegna sarà ora la struttura dei Servizi alla persona del Comune.