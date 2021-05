Incontri con l’autore: la Nanetti racconta “Neve d’ottobre”

Prima che torni a rialzarsi il sipario del Feronia per ospitare una delle tappe del cartellone regionale “Platea delle Marche in festa”, i Teatri di Sanseverino proseguono con la programmazione in streaming e con la rassegna “Incontri con l’autore”.

Il direttore artistico, Francesco Rapaccioni, incontra online la scrittrice Angela Nanetti, autrice del romanzo “Neve d’ottobre”, edizioni Neri Pozza.

Nell’intervista disponibile alle pagine Facebook de “i Teatri” e del Settempedano la Nanetti presenta la sua ultima opera, un’intensa storia familiare che si intreccia con una pagina dolorosa di storia nazionale: gli anni dal fascismo al secondo dopoguerra vissuti in Alto Adige.

Intanto i Teatri di Sanseverino preparando un altro incontro d’eccezione, quello con il giallista Maurizio de Giovanni. L’appuntamento è per sabato prossimo.

Dal 22 maggio, invece, saranno aperte le prenotazioni per l’evento di sabato 29 maggio che vedrà protagonisti al Feronia, per la rassegna regionale Amat “Platea delle Marche in festa”, Paola Pitagora, Marco Sollini e Salvatore Barbatano nello spettacolo “Sherazade” di Nikolaj Rimskij-Korsakov, spettacolo tratto da “Le mille e una notte”. L’ingresso è gratuito, ma la prenotazione obbligatoria con accesso nel rispetto delle disposizioni anti Covid-19 (obbligo mascherina, rilevazione temperatura, disinfezione mani, distanziamento fisico, posti preassegnati, ingressi e uscite regolamentati). Si accetteranno prenotazioni dal 22 maggio in Pro loco (tel. 0733638414) aperta dal martedì alla domenica dalle ore 9 alle 12,30 e dalle ore 16 alle 19.

La stessa programmazione proporrà poi per sabato 12 giugno, sempre al Feronia, lo spettacolo “Love letters – Lettere d’amore” con Michele Pirani, Alessandra Fattorini. In questo caso le prenotazioni saranno possibili dal 5 giugno.