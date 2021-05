Circolo Fratelli d’Italia critico su gestione di Elcito e Canfaito

“Seguiamo attentamente la recente situazione che ha visto coinvolto il cosiddetto “Tibet delle Marche” Elcito e il monte Canfaito, mete redditizie e vanto cittadino…”. Inizia così la nota del circolo di Fratelli d’Italia di San Severino che stigmatizza la decisione dell’Amministrazione comunale di voler limitare la circolazione veicolare lungo la strada Castel San Pietro – Elcito – Canfaito, “per motivi emergenziali”, attraverso una doppia ordinanza che si affiancava all’Ordinanza della Provincia di Macerata, di cui Il Settempedano riferisce a parte.

In pratica la prima Ordinanza del Comune (datata 28 aprile) istituiva il senso unico a salire da Elcito verso Canfaito tra l’intersezione con il bivio per “Crino” (nei pressi della nota sorgente dei “trocchetti”, per intenderci) fino al monumento posto all’ingresso del Pianoro in tutti i giorni festivi e prefestivi dal 1° maggio 2021 al 30 novembre 2021.

La seconda Ordinanza comunale (datata 4 maggio 2021) ha revocato la prima, cioè l’istituzione del senso unico nei giorni festivi e prefestivi dello stesso periodo.

“Apprendiamo che l’Ordinanza n. 37 del 28 aprile 2021 è stata da poco revocata – scrive Fratelli d’Italia – e il fatto evidenzia l’errore commesso dall’Amministrazione comunale, la quale da sola si rende conto di quanto fosse assurdo un provvedimento del genere. Ciononostante il danno è stato fatto: chi poteva lavorare ha subito un duro colpo, chi avrebbe visitato Elcito, magari per la prima volta, dopo una situazione del genere è stato costretto alla retromarcia. Ciò che risulta subito evidente da parte di questa maggioranza è la volontà di evitare di affrontare il problema, bloccando tutto senza intervenire concretamente o tornando indietro ammettendo i propri errori, ma a danno fatto. “Errare è umano, ma perseverare è diabolico”, soprattutto dopo tre anni di continue incertezze e mancate prese di posizione concrete, condite da passerelle circoscritte al centro, senza dare la benché minima attenzione alle realtà circostanti, andando sempre a scapito di cittadini volenterosi che credono nel proprio territorio, ma silenziosamente subiscono. La “nuova visione, nuova direzione”, che fu proposta 5 anni fa, si trova nuovamente a non risolvere quelle che sono le comuni difficoltà, facendo il minimo indispensabile, con azioni che in alcune occasioni, come questa, producono scelte insensate.

In un territorio tanto esteso come quello di San Severino, le cui peculiarità sono distribuite nelle varie frazioni e borghi, una buona Amministrazione dovrebbe, a nostro parere, concentrare le attenzioni equamente dappertutto, magari soffermandosi su quei luoghi che già da soli hanno enormi potenzialità per quanto riguarda, tra le altre cose, il turismo. Attualmente le giustificazioni stanno a zero, nel corso degli anni sono state prese determinate decisioni e sono state date delle priorità, che non stanno assolutamente valorizzando il patrimonio che la nostra Città vanta di avere”.