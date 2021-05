Fioriscono i cantieri al rione Mazzini: demolita villa Massi

Continua a cambiar volto il rione Mazzini, uno dei più colpiti dal terremoto del 2016. Ci sono cantieri aperti in ogni via, in ogni angolo di strada.

In uno di essi le macchine demolitrici hanno ridotto in macerie la storica e caratteristica villa della famiglia Massi, situata all’incrocio fra via Leopardi e via Leonardo da Vinci. L’abitazione (due appartamenti su due livelli) era stata fortemente lesionata dalle scosse e dunque i proprietari, con i loro progettisti, hanno dovuto prendere la sofferta decisione dell’abbattimento. Nei prossimi mesi sarà ricostruita nel rispetto delle precedenti linee architettoniche. Rappresenta un altro tassello del nuovo mosaico che via via, seppur molto lentamente, sta dando forma al quartiere, dove – una volta portata avanti la ricostruzione post sisma – potranno finalmente tornare ad abitare molte persone, così come nel vicino rione Uvaiolo, costrette oggi a “emigrare” altrove a seguito dell’inagibilità delle proprie abitazioni.

La demolizione



Intanto, come ha sottolineato il sindaco Rosa Piermattei in Consiglio comunale, ha già superato i 100 milioni di euro la cifra del finanziamento delle pratiche private post terremoto nell’ambito dell’intero territorio del Comune settempedano. I cantiere chiusi sono più di 250.

“Nelle ultime statistiche diffuse dal Commissario straordinario per il sisma, Giovanni Legnini, San Severino è risultata essere al primo posto nel cratere per numero di cantieri chiusi e al secondo posto per contributi ricevuti per la ricostruzione – ha detto il sindaco -. Abbiamo costruito dal nulla una scuola provvisoria per 300 studenti grazie al cofinanziamento del Miur, abbiamo lavorato fattivamente per la realizzazione delle 103 Sae e per poter ottenere 6 appartamenti dell’invenduto Erap. Su 6 delle opere pubbliche ammesse a finanziamento 2 cantieri sono stati chiusi, vale a dire ex Scuola di Stigliano e Porta Romana, 2 stanno per essere terminati, cioè l’Ipsia Pocognoni e palazzo Governatori. E’ in fase di verifica il progetto della scuola Luzio, mentre la nuova struttura che dovrebbe ospitare gli uffici strategici del Comune è in fase di progettazione. Grazie ai fondi del ministero dell’Interno abbiamo sistemato diverse strade e marciapiedi”.