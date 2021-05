Festivi e prefestivi: la strada di Elcito e Canfaito può essere chiusa per evitare assembramenti

“Con decorrenza dal 24 aprile 2021, con orario dalle ore 8 fino alle ore 20 di tutti i giorni festivi e prefestivi, fino al 30 novembre 2021, ordina l’interdizione al transito di tutti i veicoli dal km 0+000 (intersezione con la S. P. Apirese) al km 5+089 della strada provinciale 42 “Elcito”, fatta eccezione per i residenti, per i frontisti e per i mezzi di soccorso e pubblica utilità. La presente ordinanza sarà efficace in combinazione con la presenza della segnaletica stradale che verrà apposta a discrezione della Polizia locale di San Severino Marche”.

E’ quanto dispone l’Ordinanza della Provincia di Macerata che, di fatto, permette la chiusura della strada che da Castel San Pietro porta fino a Elcito in tutti i fine settimana di primavera, estate e autunno di quest’anno. Il motivo? Evitare assembramenti e disciplinare meglio il flusso dei veicoli. Di conseguenza viene impedito anche l’accesso al pianoro di Canfaito passando dal versante settempedano. Chi vorrà salire sul San Vicino dovrà farlo da Matelica o da Apiro.

Questo, però, soltanto nel momento in cui sarà il Comune di San Severino, attraverso la sua Polizia locale, a disporre la chiusura dei 5 chilometri di strada.

La novità farà certamente discutere, anche perché sembra andare in controtendenza rispetto alle aperture che il Governo, la Regione e gli enti locali stanno programmando per far ripartire le attività in vista della buona stagione.

D’altro canto, però, c’è il problema dell’enorme “via vai” che caratterizza ormai da qualche tempo sia Elcito che Canfaito, due luoghi ameni presi letteralmente d’assalto.

Da un lato, dunque, il rispetto dell’ambiente – peraltro in una Riserva naturale – e dall’altro la possibilità di sfruttamento turistico di un territorio che ha un’immagine spendibile per San Severino a livello nazionale.

Come fare? Cosa fare? Possibile che non ci siano idee o progetti per risolvere questo annoso problema delle auto? Chiudere la strada sic et simpliciter ci sembra davvero una extrema ratio.

L’ordinanza della Provincia



Peraltro, nei giorni scorsi, c’era stata anche la presa di posizione – in difesa della Riserva naturale regionale del Monte San Vicino e del Monte Canfaito – da parte dell’Unione montana (ente gestore) per invitare i visitatori a posteggiare i propri veicoli nei parcheggi appositamente predisposti e indicati con specifica cartellonistica dai Comuni di riferimento, ricordando che in tutta la Riserva è vietato parcheggiare sui prati e nei boschi.

Inoltre, “per tutelare l’ordine pubblico ed evitare assembramenti – è scritto in una nota dell’Unione montana -, una volta raggiunta la capienza massima dei parcheggi, potrebbe essere interdetto l’accesso alle relative località per l’intera giornata. Si invitano, pertanto, quanti vorranno trascorrere le proprie giornate in Riserva a rispettare l’ambiente e a godersi una giornata di relax anche raggiungendo la località prescelta con una bella passeggiata, specialmente nei giorni festivi e prefestivi, nei quali si prevede una maggior affluenza”.