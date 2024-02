Volley, la Sios Novavetro vince a Forlì. E sabato arriva la capolista

Vince ancora la Sios Novavetro nel campionato di serie B machile. Stavolta in trasferta, con un netto 3-0, sul campo della Querzoli Volley Forlì.

I parziali: 20-25, 17-25 e 17-25.

I ragazzi di coach Pasquali, giocando una partita perfetta, sono riusciti così a incamerare altri punti importanti ai fini della classifica che ora è la seguente: The Begin Ancona e Pallavolo Sabini Ancona punti 37, La Nef Resalmone Ancona 32, Asd 4 Torri 31, Paoloni Macerata 23, Novavolley 21, Sab Group Rubicone 18, Volley Potentino 16, Sios Novavetro e Promopharma San Marino 15, Pietro Pezzi Ravenna 14, Querzoli Forlì e Cucine Lube 13.

Sabato prossimo, 2 marzo, alle ore 18, big match casalingo – al palasport “Ciarapica” – contro la prima in classifica, la forte The Begin Ancona.

Una gara da non perdere per sostenere la squadra settempedana impegnata nella corsa per non retrocedere.