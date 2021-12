Natale alle porte: tante iniziative in cantiere, soprattutto per i bambini

Sabato 4 dicembre si aprono le porte del Natale a San Severino, alle ore 17.30, con una cerimonia in Piazza del Popolo. L’albero e le luminarie, di cui si è fatta carico l’Amministrazione comunale, saranno accesi dal sindaco Rosa Piermattei e dall’assessore al Turismo, Michela Pezzanesi, assieme agli altri assessori e consiglieri. “Una delle più belle piazze d’Italia si trasformerà come per magia, illuminata da chilometri di luci colorate con al centro una grande slitta trainata da renne e la tradizionale Natività”, spiega proprio Michela Pezzanesi, anticipando le principali date delle festività natalizie. Alla cerimonia di apertura ci sarà anche la musica di Multiradio e la voce di Giusy Mi.

Domenica 5 dicembre si parte con la “Musica sotto l’Albero”, presenta Marco Moscatelli. Sul palco la cantante Nicole Marzaroli, direttamente dallo Zecchino d’Oro ed Emanuele Saltari. L’appuntamento sarà affidato alla direzione del Maestro Tiziana Muzi. Dalle ore 16.30 esibizione di Filippo Boldrini al violoncello.

Mercoledì 8 dicembre, per l’intera giornata, in Piazza del Popolo arriva il Mercatino dell’artigianato artistico, in collaborazione con la Pro loco. Il gruppo folk Spuntapè allieterà, dalle ore 16, il pomeriggio con saltarelli e canti popolari in giro per la città.

Sabato 11 dicembre spettacolo di magia, bolle di sapone e intrattenimento per bambini con mago Milko e dj Riki a partire dalle ore 16.30 in piazza.

Domenica 12 dicembre “Ti dono il mio tempo: voci in marcia tra fili di musica e parole” con l’associazione Luci e Pietre, in collaborazione con Celeste Carboni. In programma canti, orchestra improvvisata e laboratorio creativo espressivo sull’importanza di donare il proprio tempo a sé e agli altri. Ritrovo alle ore 16.30 in piazza. Non dimenticare di portare qualche utensile suonante.

Sabato 18 dicembre esibizione itinerante degli zampognari. Direttamente dai luoghi della transumanza due pastori con gli strumenti tipici della tradizione pastorale, eseguiranno musiche natalizie ricreando magiche atmosfere. E sempre nel pomeriggio, ma alle 17.30 al teatro Feronia, “9 renne per Babbo Natale”, spettacolo natalizio organizzato dall’associazione Help Sos salute e famiglia.

Domenica 19 dicembre “Musica e incanto sotto l’albero”, una magica atmosfera tra luci e note dello straordinario violinista Valentino Alessandrini. Ritrovo alle 16.30 in Piazza del Popolo.

Giovedì 23 presentazione del libro della “Iena” Filippo Roma “Boomerang” in collaborazione con l’associazione Attività produttive. Presenta Marco Moscatelli a partire dalle ore 17.30 al foyer del Feronia.

Domenica 26 dicembre scacchi giganti con l’associazione La Torre Smeducci. Verrà allestita una vera super partita natalizia con due scacchiere da due metri.

Lunedì 27 dicembre Una Piazza per i Bimbi con giochi da strada, circuito go kart, fattoria per i piccolissimi, aree costruzioni con oltre 500 mattoncini, ping pong, dama, puzzle, domino e tanti altri giochi. Appuntamento dalle ore 15 in piazza.

Giovedì 30 dicembre “Verba et Soni”, visita guidata alla pinacoteca civica “P. Tacchi Venturi” animata da passi danteschi e musiche. Ritrovo alle ore 17.30.

Giovedì 6 gennaio 2022 “Arriva la Befana!” con caramelle per tutti. L’evento, promosso in collaborazione con la Pro loco, si terrà in piazza dalle ore 15.

Durante le festività si ripeteranno una serie di eventi speciali, in particolare nelle date del 4, 5, 8, 11, 12, 18, 19, 23 e 24 dicembre. Tra tutti l’iniziativa “Per Natale vorrei…” che permetterà di scrivere una letterina dei desideri e consegnarla direttamente a Babbo Natale che aspetterà i più piccoli nella sua casetta assieme alle renne.

Tutte le domeniche di dicembre, inoltre, con l’associazione Sognalibro appuntamento per “Mille storie in valigia”. Da una magica valigia salteranno fuori tante storie da ascoltare e libri da prendere in prestito per continuare l’avventura con mamma e papà! L’appuntamento si terrà dalle ore 10 alle ore 12 sotto i portici di Piazza del Popolo.

Infine nelle giornate dell’8, 11, 18 e 19 dicembre “La tana di Babbo Natale”. In località Biagi Babbo Natale vi aspetterà presso la sede dell’associazione Luci e Pietre tra mercatini, elfi, contastorie, laboratori creativi e bevande calde per l’anima. Orari di apertura: 8, 11 e 18 dicembre dalle ore 15 alle 19 mentre il 19 dicembre dalle ore 10 alle 19.