Motocross: salta la Coppa Mille Dollari di Ferragosto, rinviata a luglio 2026

Con una lettera indirizzata al sindaco Rosa Piermattei e all’assessore comunale allo Sport, Paolo Paoloni, il presidente del Motoclub Settempedano, Danilo Marasca, e il vicepresidente Alessandro Fruganti hanno annunciato che il direttivo del club, dopo un’attenta disamina da parte di tutti i suoi componenti e dopo consultazioni con il presidente della Federazione motociclistica italiana, Giovanni Copioli, e il responsabile della Fmi Motocross d’epoca, Mario Volpe, ha deciso di rinviare al prossimo anno la Coppa Mille Dollari, inizialmente prevista per il 15 agosto al crossodromo “San Pacifico”.

La decisione è stata presa a causa dell’impossibilità per numerosi piloti di partecipare nella data stabilita, compromettendo il lustro atteso per la ripartenza della manifestazione dopo tanti anni di assenza.

Per garantire il successo organizzativo dell’evento, il Motoclub Settempedano ha quindi individuato una nuova data: il 25-26 luglio 2026. Questa scelta, oltre a rientrare tra le tre date storicamente utilizzate per la Coppa Mille Dollari, permetterà una più agevole pianificazione e assicurerà la partecipazione di tutti i piloti delle varie classi, oltre all’attivazione dei servizi necessari per il corretto svolgimento della gara, inclusi personale di percorso, medico e di soccorso.

Nonostante il rinvio della Coppa Mille Dollari, il Motoclub Settempedano sarà promotore di altri tre eventi motoristici nell’ultimo quadrimestre del 2025 a partire da un’ulteriore prova del Campionato regionale diotocross e minicross. Questa gara, che si aggiungerà a quella già disputata il 25 maggio, sarà ospitata presso il crossdromo San Pacifico verosimilmente il 28 settembre. L’obiettivo è recuperare la prima prova di campionato regionale, annullata precedentemente a Fermo a causa delle avverse condizioni meteorologiche.

Un raduno motociclistico per moto da turismo ed enduro si terrà poi tra ottobre e novembre. Infine, tra novembre e dicembre, dovrebbe tenersi la “Tre ore in tre”, una gara di allenamento collettivo a squadre di tre piloti di motocross.