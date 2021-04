Volley: ripresa l’attività in palestra, iniziati i tornei giovanili

Dopo più di un anno di stop dovuto alla pandemia, pur nel rispetto di un protocollo molto rigido, ripartono i campionati di volley. Poche persone ammesse nelle palestre, niente strette di mano, distanziamento, mascherine: ci fanno vivere in un clima surreale, ma malgrado le incertezze del momento lo sport cerca pian piano di riappropriarsi di ciò che gli appartiene.

I primi a scendere in campo sono i ragazzi dell’under 17; la San Severino Volley in questa categoria presenta due squadre, una nel settore maschile, guidata da Andrea Nardi con l’aiuto di Francesca Paoloni, e l’altra nel femminile allenata da Adrian Pablo Pasquali e Alessandra Meschini.

Segue a ruota l’under 19. Anche qui la società settempedana è presente con due squadre, maschile e femminile. Andrea Nardi è il coach dei ragazzi, mentre Roberto Vagni, con l’ausilio di Fabio Broglietti, dirige il gruppo delle ragazze.

Ai nastri di partenza anche i campionati under 15 e under 13. La San Severino Volley in queste categorie è rappresentata nel torneo under 15 da una squadra femminile allenata da Pasquali e Meschini e da due squadre under 13, una maschile 3vs3 e una femminile. I tecnici per quest’ultima categoria sono Pasquali con l’aiuto di Lorenzo Plesca per la maschile, Lorenzo Muscolini coadiuvato da Alessia Lullo per la femminile.

Saltato per forza di cose il campionato di serie D la federazione ha indetto la Coppa Italia nazionale di serie D con inizio previsto per l’8 maggio. Due squadre a difendere i colori settempedani: la femminile e la maschile. Le ragazze sono guidate da Adrian Pablo Pasquali con l’aiuto di Daniele Giorgi, mentre per i ragazzi si attende a giorni l’ufficializzazione del nuovo coach.

Poi, per l’estate, in associazione con la Polisportiva Serralta, verrà organizzato il Camp estivo, ormai già rodato lo scorso anno con i protocolli di sicurezza da seguire per il Covid. Inoltre, sfruttando il campo di beach all’aperto, organizzeremo al rione Settempeda dei corsi anche per gli atleti un po’ più grandi con il tecnico Adrian Pablo Pasquali.