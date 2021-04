“Laboratorio inclusione” dell’Itis utile e attento alle fragilità

L’Istituto tecnico tecnologico “Divini”, da sempre attento alle esigenze degli alunni diversamente abili, in questo momento di emergenza sanitaria ha intensificato i progetti inclusivi e accoglienti, garantendo una costante presenza a scuola. Si tratta di attività individualizzate e personalizzate, utili per lo sviluppo della socializzazione, dell’autonomia, dell’attività motoria, della comunicazione, fatta anche di incontri e appuntamenti con il resto della classe attraverso la piattaforma Meet di Google.

I progetti inseriti nel Piano triennale dell’offerta formativa (il documento programmatico e informativo più importante di un Istituto) sono stati ideati e organizzati dai docenti di sostegno Carlo Sparapassi e Donatella Dignani, entrambi laureati in Scienze motorie. Sono il progetto “Tecnico creativo”; il progetto “Aula verde”; il progetto “Praticamente sportivo”; il laboratorio di cucina “Mani in pasta”; e infine “L’altro laboratorio”.

Purtroppo il Covid ha frenato e ostacolato gran parte delle iniziative esterne pensate per tali progetti, ma non appena la situazione lo consentirà gli studenti saranno di nuovo pronti a sperimentare, conoscere, manipolare, divertirsi e ridere… “Perché solo così – dicono i docenti – si può fare scuola: stando bene con sé stessi e con gli altri, attraverso il fare, secondo il principio del learning by doing, dal momento che per imparare veramente bisogna fare, lasciar sperimentare in una graduale e significativa autonomia”.

E’ da ricordare che il luogo dove si svolgono le principali attività didattiche è dedicato ad Andrea Falistocco, alunno tragicamente scomparso a seguito di un incidente stradale. Tre anni fa la famiglia ha voluto donare materiali d’arredo per i ragazzi più fragili ed ecco perché il “Divini” ha voluto ringraziare il gesto solidale con l’intitolazione del laboratorio alla memoria di Andrea.