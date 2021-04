Norme antiCovid: la regione Marche resta in zona arancione

Un’altra settimana in zona arancione per la regione Marche. La decisione era nell’aria dopo i numeri degli ultimi giorni che ribadiscono un lento calo dei contagiati. L’annuncio è stato dato oggi pomeriggio (16 aprile) dal presidente della Regione, Francesco Acquaroli, il quale ha raccomandato di mantenere alta l’attenzione in merito alle normative anti contagio. La speranza, infatti, è che i dati continuino a calare e che già da lunedì 26 aprile le Marche possano tornare in zona gialla, approfittando della decisione del Governo che ha anticipato al 26 aprile la possibilità di tornare in giallo – invece di attendere fino a fine mese – da parte di quelle regioni ritenute “virtuose”.