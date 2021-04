Educazione umana e mimesis: Giacomo Diamantini neodottore in Scienze della formazione

Discutendo una tesi in Storia dell’educazione, Giacomo Diamantini si è brillantemente laureato in Scienze della formazione primaria all’Università di Macerata. A completamento del suo percorso accademico ha discusso con il relatore Juri Meda un lavoro molto interessante dal titolo: “Alle origini dell’educazione umana: mimesis, socializzazione e gioco”.

“Mimesis significa imitazione ed è una caratteristica peculiare dell’uomo strettamente connessa con l’educazione e l’apprendimento. Nella mia tesi – ci spiega Giacomo Diamantini – ho voluto individuare l’elemento dell’educazione umana che si è mantenuto nel tempo rintracciandolo proprio nella mimesis. Sono partito dalla preistoria con l’uomo primitivo e poi ho ricercato i vari autori che hanno trattato di mimesis o dell’educazione preistorica. Quindi, ho sperimentato un processo imitativo con i bambini in due attività: la prima al Museo con l’esperienza della ‘Storia toccata con mano’; la seconda a scuola. In entrambi i casi ho cercato di far immedesimare i bambini nei personaggi (uomo primitivo per la prima attività e il poeta Ungaretti per la seconda). E le attività hanno avuto successo proprio perché i bambini hanno potuto giocare a imitare i personaggi e nel gioco li hanno conosciuti e compresi meglio, attivandosi in loro una mimesi empatica che li ha fatti entrare non solo nella logica delle loro azioni, ma anche nelle loro stesse emozioni”.

Complimenti, dunque, all’inesauribile Giacomo, neodottore in Scienze della formazione primaria.