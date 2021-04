‘La casa delle madri’ di Petruccioli, finalista allo ‘Strega 2021’

I Teatri di Sanseverino proseguono gli incontri con gli autori più importanti del panorama letterario nazionale intervistando, in streaming, Daniele Petruccioli che per le edizioni Terrarossa ha appena dato alle stampe “La casa delle madri”, romanzo finalista al Premio Strega 2021

Noto come traduttore e saggista, Daniele Petruccioli ha debuttato come romanziere ed è subito entrato nella dozzina dei finalisti del Premio Strega. Scritto in una lingua sontuosa e raffinata e con un andamento curvilineo e incantatorio, il romanzo segue le vicende di due gemelli e della loro famiglia, vicende normali eppure normalmente dolorose, decifrate in minimi particolari con grande perizia.

Nell’incontro con il direttore artistico dei Teatri di Sanseverino, Francesco Rapaccioni, lo scrittore delinea i personaggi principali nel contesto storico narrato, confermando che ogni rapporto affettivo è composto da amore e astio, recriminazioni e slanci affettuosi, rancore e passione. L’intervista completa è disponibile sulla pagina Facebook de “i Teatri di Sanseverino” e in quella del Settempedano.