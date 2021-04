In streaming dagli Stati Uniti la scrittrice Marta Ceroni

Prosegue senza soste l’attività in streaming dei Teatri di Sanseverino che non si sono mai fermati nonostante le restrizioni imposte al mondo della cultura dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Da oggi è disponibile online l’incontro con Marta Ceroni. Collegata dagli Stati Uniti, dove vive e lavora da anni, la scrittrice racconta questi ultimi mesi americani: dalla sconfitta di Trump alla presidenza di Biden, dalla pandemia alla vaccinazione di massa. Ma l’incontro con il direttore artistico dei Teatri di Sanseverino, Francesco Rapaccioni, è incentrato soprattutto su “L’anatra sposa”, romanzo di esordio di Marta Ceroni edito da Bompiani e ambientato nella bassa Reggiana, sulle rive del Po in un’atmosfera fluviale che al lettore sembra di respirare e udire. Tanti i protagonisti di questo romanzo corale, divertente e commovente, scritto benissimo, ambientato negli anni Settanta in un momento storico di grande fermento mondiale la cui eco arrivava anche nelle lontane campagne italiane.