In vista dell’avvio dei lavori di ricostruzione al palazzo del Municipio, danneggiato dalle scosse di terremoto del 2016, l’ufficio Protocollo e gli uffici Turismo e Cultura del Comune di San Severino sono stati temporaneamente trasferiti al primo piano di Palazzo dei Governatori, in via Cesare Battisti al civico numero 1.

Resterà nella sua sede originaria il solo ufficio Anagrafe, con accesso da via Indivini.