Finisce in parità il primo round degli ottavi di Coppa Marche di Terza Categoria fra Serralta e Monte San Martino e dunque per conoscere chi passerà il turno andando a giocare i quarti, bisognerà attendere la sfida di ritorno in programma il 20 dicembre (la data però potrebbe cambiare ed essere quella del 23). Pari che lascia recriminazioni al Serralta, che dopo essere stato bravo a recuperare lo svantaggio, ha costruito molto collezionando diverse occasioni però non concretizzate e che in caso contrario avrebbero potuto indirizzare dalla parte settempedana non solo questo match, ma anche il discorso qualificazione. C’è rammarico quindi per la mancata vittoria, ma resta la consapevolezza di aver fatto l’ennesima buona anche e soprattutto da parte di coloro che fino ad ora avevano avuto meno spazio e che in questa occasione hanno fatto molto bene. Il Serralta riposa in campionato, quindi l’appuntamento è per la trasferta di San Ginesio del prossimo week end, ultimo impegno prima della pausa per le festività, mentre il 2023 agonistico si chiuderà, come detto, con il match di ritorno di Coppa.

La cronaca

Impegno serale ed infrasettimanale per il Serralta di Masciani che riceve il Monte San Martino (le due squadre si ritrovano dopo il confronto di campionato) per l’andata degli ottavi di Coppa Marche. Il tecnico gialloblù opta per una formazione ben diversa da quella titolare dando spazio e possibilità di giocare a quegli elementi meno impiegati o a quelli che devono ritrovare condizione e ritmo in seguito ad infortuni. L’avvio è di marca ospite con pericolo scaturito da un’uscita alta di Spadoni che smanaccia il pallone che resta in area con Crescenzi poi pronto e bravo ad intervenire anticipando gli avversari. Al 7’ è Moretti (uscirà poco dopo sostituito da Cappellacci) ad andare alla conclusione con risposta in tuffo del portiere. Al 10’ Antolini si ripete su tiro cross di Pelagalli. Si va alla mezzora quando Cambriani scaglia un bel tiro che sfiora la traversa, mentre poco dopo Cappellacci ha la possibilità di concludere da ottima posizione con il portiere che si oppone a dovere. Al 37’ capitan Lambertucci si attiva con un tiro dal limite che Antolini controlla. Prima del riposo c’è una punizione di Pelagalli facile preda dell’estremo ospite. Chi, però, passa in vantaggio è il Monte San Martino che in avvio di ripresa colpisce: dopo un tentativo che sfiora il montante arriva il guizzo di Palombi abile a liberarsi in area per poi piazzare il pallone nell’angolino basso. Brutto colpo per il Serralta che ci mette un po’ a superare il “colpo” e la reazione è debole e non dà frutti. Si deve arrivare al 34’ per vedere Bambozzi cercare, invano, il bersaglio. Capovolgimento di fronte e Spadoni è reattivo per deviare un rasoterra insidioso. Al minuto 37’ affondo perentorio di Rapaccioni con assist per Bambozzi che viene però anticipato, quindi Cappellacci va via con potenza per andare poi al cross che nessun compagno sfrutta. Adesso il Serralta gioca con decisione e ardore sentendo di poter acciuffare un più che meritato pari. Al 44’ grossa chance a campo aperto per Sfrappini che viene fermato dal fischio arbitrale per un fuorigioco inesistente. L’attaccante sarebbe arrivato in porta da solo. Un minuto dopo l’1-1 è servito: Sfrappini serve Bambozzi che si incunea in area centralmente trovando alla perfezione l’angolino basso. Come in campionato Bambozzi segna al novantesimo, ma stavolta il gol non vale il successo, anche se i gialloblù ci vanno molto vicino con l’ultima azione del match. Rapaccioni parte in progressione, salta un paio di avversari e poi calcia rasoterra trovando la risposta di piede di Antolini che salva i suoi mantenendo il pareggio che è poi sancito dal triplice fischio dell’arbitro.

SERRALTA: Spadoni, Paciaroni (34’ st Magarelli), Baruni Roland, Lambertucci, Crescenzi, Cruciani, Rapaccioni, Lacchè (15’ st Valenti), Cambriani (1’ st Sfrappini), Pelagalli (13’ st Bambozzi), Moretti (12’ Cappellacci). A disp. Baruni Qazim, Magnapane, Scarpacci, Bisonni. All. Masciani